Днес е Св. Архангел Михаил - професионален празник на полицаите. По този повод СДВР връчи награди на отличилите се служители. Сред тях е и председателят на Съюза на ключарите в България Андрей Сапунджиев, който даде полезни съвети за превенция от кражба и разказа за отличието в „Събуди се”.

„Работим със СДВР и с МВР от много години - обучаваме служителите за видовете ключалки и нива на сигурност, за да могат те да съветват гражданите кои ключове създават предпоставка за кражба и кои служат за превенция“, подчертава Сапунджиев.

Кампанията за превенция, част от която са плакати в метрото и градска реклама, цели да информира хората кои ключове са сертифицирани като „high security“.

„Тези ключове клас High Security струват порядъка между 300 и 500 лева, но те наистина пазят от кражби - не се пробиват лесно, основно забавят манипулации и взлом“, каза Сапунджиев.

