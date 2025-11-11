В „Люлин” и „Красно село” контейнерите преливат, това очаква цяла София. Това предупреди в ефира на предаването „Денят на живо” Иван Таков, председател на групата общински съветници на БСП.

„Преди по-малко от месец бях тук и ви казах точно какво ще се случи. След по-малко от три седмици трите района – „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина”, ще бъдат в същото положение, в което са „Красно село” и „Люлин”, заяви Иван Таков.

„Изключително виден е провалът на кмета и на администрацията на Столичната община в системата за управление на отпадъците”, смята той. „В момента отново водим разговор как да спасим едно положение, в което ни е вкарала Столичната община и кметът, заедно със заместниците му. Те не овладяват ситуацията”, заяви Иван Таков.

„В четвъртък ще гледаме доклад, който предвижда за „Люлин“ и „Красно село“, както и за трите нови, за които се очаква да имат проблеми от 1 декември, да се закупи техника чрез Общинския съвет. Целта е да се облекчи първоначалният удар, който ще настъпи след спирането на сметоизвозването”, коментира Таков.

И обясни, че почти всички обществени поръчки се обжалват.

„Дори да си купите кламери през Общинския съвет, поръчката ще бъде обжалвана. За 2 години те трябваше да натрупат опит и да знаят, че почти всички общински поръчки се обжалват. А тук говорим за над 500 милиона лева. Разбира се, че се очакват обжалвания. Затова винаги една такава процедура се започва поне година по-рано”, каза Таков.

„Мен ме учудва това спокойствие, с което те работят, предвид ситуацията в момента в града. Те нямат никаква идея какво ще правят със зимното почистване. След около месец, ако завали сняг и боклукът не се извозва, представяте ли си в какво бедствено положение ще изпадне градът. Виждате и проблема с листата – в районите, където няма сметопочистване, няма кой да ги изчисти. На 7 януари изтичат последните договори, което означава, че 19 столични района ще бъдат в бедствено положение”, заяви Таков. И допълни, че грешката е със забавената поръчка.

„Иначе приказките за „борба с мафията“ звучат нелепо, когато в същото време кметът продължава да дава пари на същите фирми чрез удължаване на договорите. Договорите изтекоха още през април. В момента изтича шестмесечният буферен срок, предвиден при обжалвания”, продължи Таков. „Говорил съм и с районните кметове, където предстои да изтекат договорите. Те имат готовност и очакват помощ от Столичния общински съвет – ние ще я дадем, но това са частични решения".

„Решението винаги е било едно: общината да поеме изцяло почистването на столицата – зимно, лятно, всякакво. Това е единственият изход", смята той.

Сагата с „Лукойл” и може ли градският транспорт да остане без гориво?

„Това касае единствено и само дизеловите автобуси, които са в столичния автотранспорт. Те не са малко, но не са и чак толкова много. Надявам се наистина да не се стигне до спиране на доставките на дизел за автотранспорта. Разбира се, по-голямата част от превозните средства са на ток и на метан, така че там не очакваме сътресения чак толкова големи. Но, разбира се, винаги при такава опасност отново превантивно трябва да се мисли за излизане от ситуацията", каза Иван Таков. Той припомни, че има внесен доклад със Спаси София, с който се подканва кметът да се замисли за сериозен инвестиционен кредит.

„Миналата година приехме един доклад, който е в размер на 1 милиард лева за подмяна на голяма част от наземния градски транспорт – тролеи, трамваи, автобуси, електробуси. Наистина една огромна трансформация", заяви Таков. „Ние сме входирали в момента доклад за инвестиционен кредит, с който даваме правомощие на кмета да преговаря с банки за такъв кредит в размер на 400 милиона лева, за да могат да се закупят нови трамваи, защото процедурите вече са проведени, но са без финансиране – за тролеи, за електробуси".

Разширяването на зоните за паркиране

„Нашата позиция винаги е била последователна – против разширяването на зоните и повишаването на цените. Още преди 10 години, в Комисията по транспорт, казах, че София не може и не трябва да бъде превърната в един голям платен паркинг. Повишаването на цените и разширяването на зоните не е реформа. Реформа е изграждането на паркинги и подобряването на градския транспорт, чиято цел е автомобилите да се извадят от тротоарите и уличните платна”, каза Таков.

