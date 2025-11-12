Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа днес освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на заседанието на съдебните кадровици.

Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор. Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.

ВСС сменя прокурора, разследващ обвинител номер едно

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд. На нейно място трябва да бъде избран друг съдия на случаен принцип.

