Делото за побоя над русенския полицейски шеф Николай Кожухаров ще бъде внесено в съда най-късно до средата на декември. От Окръжната прокуратура във Велико Търново, където беше прехвърлено досъдебното производство, обявиха, че предстои конкретизиране на обвиненията и повдигане на нови. Трима от четиримата, сочени за участници в побоя, днес обжалват мерките си за неотклонение в Русенския окръжен съд.

♦ Съдът прие, че шофьорът на автомобила Кирил Гочев може да излезе от домашния арест с мярка „подписка”, тъй като той е сирак и е необходимо да работи.

♦ Вторият обвиняем - Жулиен Казимов, за когото прокуратурата твърди, че е един от нанеслите побоя върху Кожухаров, може да излезе от дома си срещу 4000 лв. парична гаранция. Съдът прие това с мотива, че той е студент и трябва да посещава учебни занятия. Освен това, защитата му заяви категорично, че обвинението срещу него ще бъде преквалифицирано в нанасяне на лека телесна повреда, но не на полицейския шеф, а на неговия спътник.

„На този етап предстои да се конкретизира обвинението срещу Жулиен. Решението е на наблюдаващия прокурор”, заяви обвинителят от Окръжната прокуратура-Велико Търново Йордан Кожухаров.

Жулиен Казимов също коментира. Според него решението е справедливо.

„Претенцията по отношение на телесната повреда върху Кожухаров на 90% няма да остане като обвинение на Жулиен”, уточни неговият адвокат.

Припомняме, че на 4 септември полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът с Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение.