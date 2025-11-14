Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
С ден на отворените врати Сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си
-
Би Би Си се извини на Доналд Тръмп за редактирането на негова реч
-
Заради насилието над животни: Окръжната прокуратура в Перник и ГДНП с общ брифинг
-
Спортни новини (13.11.2025 - късна)
-
Сдружение организира благотворителна вечер в помощ на хора в нужда
-
До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост
Били са поразени жилищни сгради в почти всеки район на украинската столица
Русия е нанесла масирана атака срещу Киев рано в петък сутрин, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Ударени са били множество квартали на украинската столица, което е довело до избухването на пожари. Има и разпръснати отломки от ракети и дронове. Най-малко 11 души са ранени при нападението, петима от тях са в болница – включително мъж в тежко състояние и бременна жена.
Безсънна нощ за Киев: Ударени домове, метро и детска градина
Военната администрация на града предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на Киев и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Съобщава се за нанесени щети по отоплителната и водопреносната мрежа, както и по енергийната система на украинската столица.
Най-малко 15 загинали и 99 ранени при руски удари срещу Киев
Същевременно руски официални източници съобщиха за поражения от украински дронове по 3 жилищни сгради и нефтена база в черноморския пристанищен град Новоросийск.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни