Русия е нанесла масирана атака срещу Киев рано в петък сутрин, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Ударени са били множество квартали на украинската столица, което е довело до избухването на пожари. Има и разпръснати отломки от ракети и дронове. Най-малко 11 души са ранени при нападението, петима от тях са в болница – включително мъж в тежко състояние и бременна жена.

Военната администрация на града предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на Киев и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Съобщава се за нанесени щети по отоплителната и водопреносната мрежа, както и по енергийната система на украинската столица.

Същевременно руски официални източници съобщиха за поражения от украински дронове по 3 жилищни сгради и нефтена база в черноморския пристанищен град Новоросийск.

Редактор: Станимира Шикова