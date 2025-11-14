Изключително сме притеснени за бюджета, защото това е началото на румънския сценарий . Войната срещу средната класа и бизнеса продължава. Това каза Мартин Димитров от ПП-ДБ в кулоарите на парламента.

"През 2025 г. властта взимаше по 52 милиона лева на ден нови заеми. Следващата година ще взима по 60 милиона лева. Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент и застрашава финансовата стабилност", заяви той.

Димитров посочи, че е запазено най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за последните 20 години, въпреки че упрвляващите са обещали да не вдигат данъците. "Това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. Този бюджет е изключителен риск и вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса", коментира още политикът.

По негови думи данъчната тежест в България вече не е най-ниската. Той изрази надежда, че управляващите все пак ще преработят държавната план-сметка.

