Той посочи, че данъците скачат, въпреки обещанията на властта
Изключително сме притеснени за бюджета, защото това е началото на румънския сценарий. Войната срещу средната класа и бизнеса продължава. Това каза Мартин Димитров от ПП-ДБ в кулоарите на парламента.
"През 2025 г. властта взимаше по 52 милиона лева на ден нови заеми. Следващата година ще взима по 60 милиона лева. Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент и застрашава финансовата стабилност", заяви той.
Борисов: Името на особения управител на "Лукойл" ще съобщи премиерът
Димитров посочи, че е запазено най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за последните 20 години, въпреки че упрвляващите са обещали да не вдигат данъците. "Това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. Този бюджет е изключителен риск и вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса", коментира още политикът.
По негови думи данъчната тежест в България вече не е най-ниската. Той изрази надежда, че управляващите все пак ще преработят държавната план-сметка.
На финалната права: Бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО са внесени в парламента
