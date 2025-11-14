Румъния отчете годишна инфлация от 9,8 процента през октомври. Хранителните стоки са поскъпнали със 7,5 процента, а цените на услугите и нехранителните продукти – с над 10. Ръстът на потребителските цени се свързва с увеличението на ДДС през август. Как северната ни съседка се справя с финансовите проблеми и как това се отразява на семейния бюджет на румънците?

Наистина, инфлацията е много висока тази година в Румъния и това се отразява най-вече върху покупателната способност. Тя е намалена драстично. Хората са много недоволни. Има постоянни протести".Това заяви в „Здравей, България” журналистът Драгош Съчану.

По думите му потребителската кошница се е увеличила два-три пъти. "Цените на храните са скочило. Но има и странични фактори като поскъпването на тока, който скочи двойно. Заплатите са замразени до края на следващата година. Става въпрос за възнагражденията в административния сектор и в социалните сфери, както и пенсиите", подчерта той.

Съчану обясни, че много от бонусите към заплатите са премахнати. "В момента правителството предвижда редица мерки за премахване на бонусите. Недоволството идва и от това — защото бонуси от 10, 20, дори 100 хиляди евро годишно съществуват и в Румъния. И сега тези допълнителни възнаграждения се ограничават".

В северната ни съседка всички пенсии са замразени до края на следващата година. "През миналата и в началото на тази година в Румъния се проведоха всички възможни избори — за Европейски парламент, местни, парламентарни и президентски, включително три тура за държавен глава. Това накара управляващите да увеличават предизборно заплати и пенсии с двуцифрени проценти и да дават обещания. В момента има подготвен закон за увеличение на пенсиите, но той е блокиран и няма да има повишение поне до края на 2026 година", припомни журналистът.

