В ефира на „Събуди се“ актрисата Снежина Петрова разказа за най-новия театрален проект „Там“ – представление и инсталация, което поставя публиката в необичайна роля и я кани на 60-минутно преживяване между театър, движение, светлина и медитация.
„Изкуството трябва да се постарае да намери своя достъп до хората – не на всяка цена, но с осъзнаването, че то е над времето и пространството“, каза Петрова. Според нея класиката е вечният пример, че истинското изкуство остава валидно във всяка епоха. И все пак социалният фокус продължава да бъде ключов в нейните проекти – от „Медея“ до „Една българка“ и до новите инициативи в Нов Български университет.
"Последна стъпка" - спектакъл за най-дълбоките пластове на човешката душа
Новият проект, носещ краткото, но многозначително име „Там“, не дава лесни отговори. Режисиран от младия хореограф Деян Георгиев, представлението изследва пространството на вътрешното бягство – онова убежище, което всеки човек търси в свят, който „непрекъснато те дърпа в различни посоки“.
„Влязох в проекта с желанието да забравя всичко, което мисля, че знам за театъра. Доверих се напълно на този млад човек“, каза Петрова.
Представлението може да гледате на сцена „Апостол Карамитев“ в Народния театър. Премиерата е на 21 ноември.
Целия разговор гледайте във видеото.
