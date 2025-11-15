София и Варна на протест. Поводът е случаят с кучето Мая, което беше прегазено по особено жесток начин докато спи на тротоара в квартал "Разсадника".

В морския град хората се събраха пред Съдебната палата, като настояха за спиране на агресията над животни и поискаха справедливост и ефективни присъди за всеки който упражнява насилие.

Повдигнаха обвинение на доктора, заподозрян в прегазването на кучето Мая

Според съорганизатор на протеста във Варна - Стефан Курдов, необходими са сериозни промени в Наказателния кодекс - които да водят до ефективни присъди за насилието над животни.