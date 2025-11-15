-
След отсрочката за санкциите: Продължават проверките на ДАНС и ГДБОП в рафинерията в Бургас
-
„Ромео и Жулиета" за всички: Любовната история, разказана наново за хора със затруднения в разбирането
-
Скандал във Враца: Искат ли такса от ученици, за да плуват в часовете по физическо
-
Видинската полиция започна нова превантивна кампания срещу телефонните измами
-
Хрищени - столицата на "оранжевия супер плод"
-
С дарения: Село си купи имот, за да го превърне в музей
В морската столица хората се събраха пред Съдебната палата
София и Варна на протест. Поводът е случаят с кучето Мая, което беше прегазено по особено жесток начин докато спи на тротоара в квартал "Разсадника".
В морския град хората се събраха пред Съдебната палата, като настояха за спиране на агресията над животни и поискаха справедливост и ефективни присъди за всеки който упражнява насилие.
Повдигнаха обвинение на доктора, заподозрян в прегазването на кучето Мая
Според съорганизатор на протеста във Варна - Стефан Курдов, необходими са сериозни промени в Наказателния кодекс - които да водят до ефективни присъди за насилието над животни.
Последвайте ни