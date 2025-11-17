Кампания за кръводаряване за пострадали при пътнотранспортни произшествия започва в областната болница във Велико Търново.

Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология във великотърновската болница, а желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа. Инициативата е на областния управител и лечебното заведение.

Редактор: Ивайла Митева