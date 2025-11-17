-
Разликата между заплатите в частния и държавния сектор: Какво стои зад растящото разминаване
За да избегнем срещата с мечка: Експерт съветва да сме шумни и да си пеем в гората
Край на вечния престой за търсещите убежище във Великобритания?
Протест в Перник: Жители се оплакват от разрушени пътища
Сателитни снимки показват значителни щети по руското пристанище Новоросийск
Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център
Желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа
Кампания за кръводаряване за пострадали при пътнотранспортни произшествия започва в областната болница във Велико Търново.
Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити
Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология във великотърновската болница, а желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа. Инициативата е на областния управител и лечебното заведение.
