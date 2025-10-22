С малки, но постоянни темпове броят на кръводарителите у нас расте. През 2025 г. те са се увеличили с 1 729 души спрямо предходната година, достигайки близо 130 хиляди доброволни дарители. Но за хората с хематологични и онкологични заболявания нуждата от специфични кръвни компоненти – особено тромбоцити – е ежедневна и критична.

През 2024 г. Националният център по трансфузионна хематология е осигурил 2 447 единици тромбоцитен концентрат за лечебните заведения в страната. Въпреки това, нуждата продължава да нараства, а даряването на тромбоцити е по-специфична процедура, която изисква специална апаратура, време и ангажимент.

Криза в кръвните центрове у нас

Един от новите редовни дарители е Денис Мандраджиев. Решението му идва, след като научава за учителка в детската градина на детето му, диагностицирана с левкемия. Кампания за даряване на кръв го мотивира да се включи – не просто еднократно, а като регистриран аферезен дарител.

„Оказа се, че не е обикновено кръводаряване. Става въпрос за тромбоцитна афереза – процедурата е по-дълга, прави се пълна кръвна картина, ЕКГ... Срокът на годност на тромбоцитите е едва 5 дни“, обясни Денис.

Процедурата отнема около час и половина, като с помощта на специален апарат се отделят само тромбоцитите, а останалите компоненти на кръвта се връщат обратно в организма на дарителя.

„Тази процедура може да се прави на всеки два месеца. Замислих се, че само за една година мога да помогна на шест човека. Това ме трогна най-много“, допълни той.

Дарителите остават в базата данни на центъра и могат да бъдат повикани при спешна нужда в болниците. При някои пациенти всяко забавяне е фатално.

„При липса на тромбоцити, тези пациенти нямат шанс да оцелеят“, подчерта д-р Иван Йорданов от Отделението по кръводаряване.

Лекарите напомнят, че няма „най-добра“ кръвна група – всяка е важна и всяка може да се окаже животоспасяваща.

„Много хора питат коя е най-хубавата кръвна група. Истината е, че най-хубавата е твоята – особено ако на теб или на твой близък някой ден се наложи преливане“, каза д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология.