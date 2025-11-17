-
Страх и тревога в столичния кв. "Редута" след серия от стрелби
Сателитни снимки показват значителни щети по руското пристанище Новоросийск
Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център
Жените в моторните спортове: Историята на професионална дрифт състезателка
“Последният гларус” - историята на Иван и неговата битка за щастие
Един от най-активните вулкани в Япония изригна
Желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа
Кампания за кръводаряване за пострадали при пътнотранспортни произшествия започва в областната болница във Велико Търново.
Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити
Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология във великотърновската болница, а желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа. Инициативата е на областния управител и лечебното заведение.
