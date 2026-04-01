Отбелязваме Международния ден на птиците. По този повод екип на NOVA отиде до Природозащитния център „Пода“ край Бургас, разположен на ключовия миграционен път "Виа Понтика". Районът е сред най-богатите на видове птици в Европа - над 300, съжителстващи на площ от едва 1 кв. км.

Хората и природата се срещат в Природозащитен център "Пода"

"Миграцията е в разгара си. Розовите пеликани вече са тук. Щъркелите започнаха активно да прелитат. Чаплите заемат териториите си за гнездене - колонията вече започна да се запълва с някои от тези видове птици", обясни в ефира на "Здравей, България" орнитологът Радослав Молдовански.

Повече по темата гледайте във видеото.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова