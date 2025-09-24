Природозащитен център „Пода“ е защитена местност край Бургас, разположена на южния вход на града. Това е едно от най-богатите на птици места в Европа – на площ от едва 1 кв. км са установени над 315 вида, което е една четвърт от всички видове на континента.

Мястото привлича хора от цял свят, доброволци и студенти, които искат да научат повече за живота и миграцията на птиците.

“За мен животните винаги са били интерес още от малка. Птиците са нещо, което винаги ме е интересувало. Като доброволец помагам на екипа с посрещането на посетителите, показвам им птици, обяснявам им и участвам в ежегодния мониторинг на птиците. По този начин следим популацията им”, сподели в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS доброволецът Ева Костова.

