Мястото привлича хора от цял свят, които искат да научат повече за живота и миграцията на птиците
Природозащитен център „Пода“ е защитена местност край Бургас, разположена на южния вход на града. Това е едно от най-богатите на птици места в Европа – на площ от едва 1 кв. км са установени над 315 вида, което е една четвърт от всички видове на континента.
Мястото привлича хора от цял свят, доброволци и студенти, които искат да научат повече за живота и миграцията на птиците.
“За мен животните винаги са били интерес още от малка. Птиците са нещо, което винаги ме е интересувало. Като доброволец помагам на екипа с посрещането на посетителите, показвам им птици, обяснявам им и участвам в ежегодния мониторинг на птиците. По този начин следим популацията им”, сподели в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS доброволецът Ева Костова.
Повече по темата гледайте във видеото.
