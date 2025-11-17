"Румен Спецов, от гледна точка на неговата професионална биография, не би могъл и няма знанията да управлява рафинерията, имайки предвид, че „Лукойл” има нужда от енергиен експерт, от човек с опит в международната търговия с петрол и управлението на такъв тип активи. Особеният търговски управител обаче така ще бъде юридическа фигура, по-важен ще бъде екипът зад него. Затова няма нищо драматично в избора на Спецов за тази длъжност". Това каза енергийният експерт Цветомир Николов от Център за изследване на демокрацията в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Мартин Владимиров: Първата задача на Спецов е да гарантира сигурността на доставките и да осигури безпроблемната работа на рафинерията

Председателят на Черноморската и Балканска петролна и газова асоциация Валентин Кънев смята, че по-правилното действие е да бъде назначен човек, който да може да следи точно и достоверно всички потоци, така че да се изпълни дерогацията. Според него е трудно да се намери „топ мениджър на рафинерията”. „Хората, които имат опит в тази работа, едва ли имат такъв, за да изведат „Лукойл” в оперативните дейности”, допълни той.

Жечо Станков: Директорът на НАП е най-правилният човек за особен управител на рафинерията

По негови думи трябва да се изгради доверие между Спецов и екипа на рафинерията, за да функционира тя правилно.

♦ Има ли достатъчно горива у нас

Кънев коментира темата дали у нас има достатъчно гориво. Той обясни, че са извършени действия с цел да се запълнят акцизните складове, като допълнително има и резерви. Експертът беше категоричен, че няма причина за тревога, че ще има прекъсване на доставките на гориво. Според него, ако има повишение на цените, то би било минимално и ще бъде базирано на движението на международните пазари. Кънев беше категоричен, че пазарът, който определя цените, е стабилен.

Николов обясни, че хората могат да бъдат спокойни, че ще има достатъчно горива у нас, защото сме получили дерогация до април.

♦ Бъдещето на „Лукойл”

Според Николов вариантите за рафинерията са:

→ Да има голяма сделка за всички активи, като в момента вървят преговори с американски хедж фонд.

→ Да има сделка по отношение на няколко актива на регионално ниво.

→ Да има сделка за конкретната дейност в България – това е малко вероятно.

Енергийният експерт допълни, че от българска страната трябва максимално да стимулираме сключването на такива сделки. "Ако не се реализира нито един от сценариите, трябва да поискаме дерогация. Тук обаче проблемът е дали ще получим такава", допълни той.

Според председателя на Черноморската и Балканска петролна и газова асоциация най-добрият вариант е „Лукойл” глобално да продаде активите си, което ще реши въпроса и за България. Но дали това е възможно, не е ясно, подчерта той.

В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS темата коментират и политическият анализатор Мирослав Севлиевски и комуникационният експерт Георги Куртев.

Според Мирослав Севлиевски всички действия, свързани с "Лукойл Нефтохим", трябва да се разглеждат в контекста на войната в Украйна. "Всичко това, което правим, го правим заради мира. А мир в Украйна може да има само тогава, когато свършат парите на Путин да води война", заяви той. Севлиевски подчерта, че националният интерес на България е стратегическият актив "Нефтохим" да остане част от геостратегическото пространство на НАТО и Европейския съюз.

Той обърна внимание и на ключов срок - 13 декември, докогато, по думите му, американското министерство на финансите е дало на "Лукойл Интернешънъл" да разпродаде активите си, включително тези в България. "Ние ще гледаме какво ще се случи с българските активи до 13 декември", допълни той.

►Бюджет, който събира, но и разделя

И двамата анализатори изразиха критики към предложения бюджет. Севлиевски го определи като "бюджет на винкела", който "бие бизнеса, за да събере повече данъци, за да има повече да раздава".

Георги Куртев определи бюджета като "единствено възможният", но подчерта, че той не е добър нито за бизнеса, нито за работниците и инвестициите. Според него липсва дългосрочна визия. "Бизнесът иска предсказуемост. Никой няма да дойде в държава да инвестира сериозни пари, когато знае, че всяка година може да дойде някакво правителство с различна визия и рязко да завърти волана наляво или надясно", коментира Куртев.

Редактор: Цветина Петрова