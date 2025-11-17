Снимка: iStock
Най-голямо поскъпване за месец се отчита при дрехите и обувките
Инфлацията за октомври месец е 0,9 на сто спрямо септември. Ако сравняваме с година по-рано, инфлацията е 5,3%. Това показват последните данни на Националната статистика. Най-голямо поскъпване за месец се отчита при дрехите и обувките и при развлеченията и културните мероприятия.
Индекс на потребителските цени (ИПЦ)
Месечна инфлация
През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.1%;
- „Развлечения и култура“ - увеличение с 5.5%;
- „Образование“ - увеличение с 1.1%;
- „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.5%;
- „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.3%;
- „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;
- „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;
- „Съобщения“ - увеличение с 0.1%;
- „Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.1%.
По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:
-„Транспорт“ - намаление с 0.2%;
- „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - намаление с 0.2%.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Ресторанти и хотели“.
През месец октомври 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: краставици - с 9.6%, пипер - с 5.8%, домати - с 5.2%, какао - с 4.7%, сладолед - с 3.8%, бира - с 3.7%, газирани напитки - с 2.7%, пресни зеленчукови подправки - с 2.4%, замразена риба - с 2.0%, сол - с 1.9%, извара - с 1.5%, яйца - с 1.2%, олио - с 1.2%, леща - с 1.0%, макаронени изделия - с 1.0%, чипс - с 0.7%, кафе - с 0.6%, хляб „Добруджа“ - с 0.4%, кисели млека - с 0.4%, прясна и охладена риба - с 0.3%, кашкавал - с 0.3%, зърнени закуски - с 0.3%, трайни колбаси - с 0.2%, захар - с 0.1%, и други.
Намалени са цените на следните хранителни продукти: зеле - с 9.2%, зрял лук - с 6.5%, грозде - с 5.0%, ябълки - с 4.5%, картофи - с 3.4%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, гъби - с 2.3%, цитрусови и южни плодове - с 2.1%, месо от едър рогат добитък - с 1.2%, малотрайни колбаси - с 1.0%, ориз - с 0.9%, ракии - с 0.8%, млечни масла - с 0.6%, маслини - с 0.5%, вина - с 0.5%, маргарин - с 0.4%, месо от домашни птици - с 0.2%, мляно месо (кайма) - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко - с 0.1%, сирене - с 0.1%, брашно - с 0.1%, оцет - с 0.1%, и други.
В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: обувки - с 8.6%, облекло - с 6.6%, курсове за водачи на ЛТС - с 3.9%, бойлери - с 2.9%, климатици - с 2.2%, хладилници - с 1.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.6%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.5%, пелети - с 1.3%, почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.2%,
градинарство - с 0.8%, кина и театри - с 0.7%, централно газоснабдяване - с 0.5%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, пътнически транспорт с такси - с 0.4%, цигари - с 0.3%, цветарство - с 0.3%, продукти за лична хигиена - с 0.3%, дърва за отопление - с 0.2%, готварски печки - с 0.2%, прахосмукачки - с 0.2%, и други.
При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 10.6%, услуги по краткосрочно настаняване - с 3.7%, прахове за пране - с 2.4%, телевизори - с 2.3%, принадлежности за ЛТС - с 1.7%, препарати за почистване на съдове - с 1.2%, бензин А100Н - с 0.9%, бензин А95Н - с 0.8%, перални, сушилни и съдомиялни
машини - с 0.8%, мебели - с 0.5%, отоплителни уреди - с 0.5%, дизелово гориво - с 0.4%, метан за ЛТС - с 0.4%, козметични продукти - с 0.2%, и други.
Регистрирано е увеличение на цените при услугите на медицинските лаборатории - с 1.6%, лекарските услуги - с 1.1% и стоматологичните услуги - с 0.8%, а цените на лекарствата остават без промяна.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41.5%.
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
През октомври 2025 г. месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация за октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. е 3.8%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.2%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 3.3%.
Според ХИПЦ през октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- „Облекло и обувки“ - увеличение с 6.2%;
- „Развлечения и култура“ - увеличение с 2.0%;
- „Образование“ - увеличение с 1.1%;
- „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.6%;
- „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.4%;
- „Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.3%;
- „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;
- „Здравеопазване“ - увеличение с 0.1%;
- „Съобщения“ - увеличение с 0.1%.
По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:
- „Ресторанти и хотели“ - намаление с 1.1%;
- „Транспорт“ - намаление с 0.7%.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 12.2%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 35.5%.
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)
Според индекса на цените за малката кошница през октомври 2025 г. е регистрирано увеличение с 0.4% на месечна база и увеличение с 5.2% от началото на годината.
Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
- нехранителни стоки - увеличение с 0.6%;
- хранителни продукти - увеличение с 0.5%;
- услуги - увеличение с 0.1%.
