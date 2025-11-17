От днес държавата пое напълно контрола върху четирите дружества на „Лукойл” у нас. Това са „Лукойл Нефтохим” - рафинерията, „Лукойл България” - това е веригата от бензиностанции, „Лукойл Авиейшън” - за авиационно гориво и „Лукойл -България – Бункер”, което контролира запаси от няколко вида горива.

Назначеният от правителството особен търговски управител Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър . Часове по-късно в писмо до медиите от компанията заявиха, че Румен Спецов ще гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност. От там гарантират и че доставките на горива няма да бъдат прекъсвани . Спецов заявава още, че „ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими”. В писмото се казва, че ще информират прозрачно обществото за всички свои действия свързани с дружествата.

Междувременно дни след като външният министър на Унгария беше у нас за среща с президента Румен Радев, в интервю за Youtube предаване, Сиярто е заявил, че унгарски енергийни компании може да имат интерес от придобиване на активите на „Лукойл'” в България.

Очаква се новото ръководство до дни да отиде и в рафинерията в Бургас, която продължава работата си в нормален ритъм. От синдикатите на територията на рафинерията днес бяха категорични, че няма да коментират избора, предвид това, че особеният управител вече е назначен.

На територията на комбината продължава да се забелязва изключително засилено полицейско присъствие, както и на жандармерията. Все още има екипи на ГДБОП и ДАНС. Знаете, те бяха поставени там от държавата точно преди 10 дни.