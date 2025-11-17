Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими. Това се казва в позиция на „Лукойл" и Единният GR&PR Център „Лукойл”, изпратена до медиите.

Ето цялата позиция:

„Във връзка с решение на Министерски съвет на Република България № 796 от 14.11.2025 г., Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл – България – Бункер“. Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими.

Групата компании на ,,ЛУКОЙЛ“ в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар", завършва позицията, подписана от Румен Спецов.

Редактор: Ина Григорова