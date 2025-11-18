Силен вятър на пориви в понеделник вечерта създаде проблеми в две от черноморските общини на юг от Бургас. Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони. Няма пострадали хора и нанесени материални щети на автомобили.



Силният вятър събори дърво и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево . Наложи се пътят да бъде затворен, до пристигането на екипи на община Приморско и районното управление на полицията в морския град, които разчистиха пътното платно.

Няма данни за други щети на територията на двете общини.

За днес са обявени кодове за силен вятър в източната част на страната и за обилни валежи от дъжд в западната.

Редактор: Ина Григорова