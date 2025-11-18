За поредна година статистиката отчита шокиращо висок брой на загнали на пътя хора. От началото на годината те са 400, а от началото на ноември - 27. Според бившият директор на "Пътна полиция" инж. Алекси Кесяков по-голямата част от фаталните случаи са заради факта, че хората надценяват своите възможности зад волана и се правят грешки свързани със самонадеяност или липса на знание.

В "Денят на живо" по NOVA NEWS той обясни, че според неговите наблюдения потокът от коли по автомагистралите вече се държи значително по-добре и все повече хора осъзнават опасността. Въпреки това той настоя, че проблемът е в хората, а скоростта става несъобразена, когато катастрофираме. Кесяков уточни, че максимално разрешените скорости са за идеални условия, а при промяна на обстановката човек трябва да намали скоростта.

Северозападна България - на първо място по смъртност на пътя в Европа

Той посочи,че загиналите пътници също не са малко. "Масово има катастрофи, когато зад волана стои „тате”, „мама”. Този който кара трябва да пази пътника. Нека има удвоена глоба за нарушение, когато возиш пътник", заяви Алекси Кесяков.

Според него друг проблем е, че гледаме извън нас. "Някой трябва да ни подобри безопасността на движението. Да се съобразяваме като избираме скоростта. Пътната инфраструктура е такава, каквато е. Щом нещо не ни е ясно, трябва да намалим", призова той.

По отношение на увеличаването на зоните за паркиране в София, мнението на Кесяков е, че трябва глобална стратегия за паркирането. Има редица решения с конструкции, които събират много автомобили, а транзитният транспортен поток не бива да минава през центъра. Да се ускори изграждането на ринговете, посочи той.