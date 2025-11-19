Ново напрежение в сектор "Земеделие". Този път сблъсъкът е между собствениците на земя и ползвателите ѝ. Причината са предложени законодателни промени, които предвиждат промени в договорите за ползването на земята и плащането на рентата. Според Асоциацията на собствениците на земеделска земя предложените промени са противоконституционни и опасни за пазара.

"Всеки опит за вмешателство на държавата чрез регулации в начина, по който се упражнява правото на собственост, за нас е противоконституционен. Защото според Конституцията на Република България правото на частна собственост е неприкосновено и то трябва да се пази от държавата и обществото". Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA News експертът от Българската асоциация на собствениците на земеделска земя Мирослав Каракашев.

И обясни какво представлява собствеността? Тя съдържа три елемента:

- правото да ползваш собствеността си;

- правото да береш плодовете от нея, включително и гражданските такива, тоест да получаваш наем или аренда за своята собственост, която предоставяш на някой друг за позлване;

- и правото да се разпореждаш с нея.

По думите му, когато върху някой от тези атрибути на правото на собственост има посегателство чрез регулации – тоест да се каже на собствениците при какви условия, на кого, как да отдават собствеността си, за какъв срок, на каква цена или каквото и да било друго – това е противоконституционно.

Според Каракашев в случая става въпрос за желание на част от земеделските производители - на определени организации в сектора, да наложат на обществото и на политиците промени в законодателството, които да задължат договорите да бъдат дългосрочни.

"Съществува риск по този начин да отпаднат едногодишните, двугодишните и по-кратките договори за отдаване на земеделска земя. Защо за нас това е притеснително? Защото практиката с неплащане на наем или рента след първата година при дългосрочните договори е масово разпространена. И това ще постави под имуществен риск близо 3,5 милиона собственици на земеделски земи. Нашата позиция в случая е, че не приемаме и е категорично неприемлив всеки опит за държавно регулиране на свободни пазарни отношения", подчерта той.

И отново напомни: "Конституцията, освен че защитава правото на частна собственост като неприкосновено, казва, че ние се развиваме в общество, което сме избрали преди 35 години – и което функционира в рамките на свободно пазарно стопанство. Това означава свободни пазарни отношения, и свобода на договаряне".

Според зърнопроизводителите твърдят, че дългосрочните договори дават предвидимост и позволяват инвестиции. "Ние разбираме аргументите на зърнопроизводителите, но тук възникват няколко въпроса. Защо някой иска да инвестира в нещо дългосрочно, което не му принадлежи? Това е първият въпрос. Второ – те говорят за инвестиции в напояване. Те са важни, но нямат нищо общо с поземлените отношения и договорите между частни собственици и ползватели", подчерта експертът.

Тези инвестиции в напояването "касаят изграждане на напоителна инфраструктура, която е публична собственост на държавата – върху държавни земи", "Тоест не говорим въобще за някакво взаимодействие между инвестиции в напояване, това което трябва да се случи през следващите години – възстановяване на напоителната инфраструктура – и от друга страна договорните отношения между собственици и ползватели върху имоти – частна собственост".

Ползвателят може да напоява имот, който ползва по договор за наем или аренда с частен собственик, обясни Каракашев. Но припомни, че тази част от инфраструктурата за напояване не е фиксирана, а е преместваема. "Тоест дали тази година ще обработва тази нива или съседна – в тази последна част на напояването - тези съоръжения са преместваеми. Тоест ние не разбираме този аргумент от тяхна страна", заяви той.

