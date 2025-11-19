В общество, в което често се смята, че успехът идва с връзки и привилегии, документалният филм "Социално силните" предлага различна история - тази за младите българи, постигнали световно признание не благодарение на произход, а чрез знание, труд и характер. Лентата разказва за пътя на учениците на легендарния учител по физика Теодосий Теодосиев (Тео) и доказва, че има и друг модел за сбъдване на мечти.

Продуцентът на филма Николай Тодоров сподели в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS, че идеята за „Социално силните“ се ражда като естествено продължение на предишния им проект „Формулата на Тео“. След прожекциите на първия филм, зрителите постоянно питали какво се е случило със златните медалисти от олимпиадите. „И ние също се питахме и решихме да проверим какво се случва“, обясни Тодоров, допълвайки, че откритите истории са се оказали материал за цял нов филм.

Героите в „Социално силните“ са бивши възпитаници на Тео, които днес работят в световни научни центрове и високотехнологични индустрии. Сред тях са ученият Теньо Попминчев, който работи в лаборатория за заснемане на атоми, Петко Динев, чиито камери ще снимат мисията „Артемис“ до Луната, и Павлин Савов, който е бил част от екипа на Нобеловия лауреат Кип Торн, а днес управлява екип за финансово моделиране в най-голямата световна банка.

Филмът изследва не просто кариерния път, а ценностната система на тези млади хора. „Това, което искаме да покажем с филма е, че има друг път. Няма нужда пътят да е чалга, бързи коли, кражби, далавери“, категоричен е Тодоров. Той подчертава, че героите му са пример, че със знания, умения и труд може да се живее добър и достоен живот. Според него истински силният човек е не този, който взима, а този, който дава на обществото.

В основата на техния успех стои уникалният метод на преподаване на Теодосий Теодосиев. Той възпитава у своите ученици три вида интелигентност - ментална, емоционална и морална. „Той ги е възпитал като хора - как да се справят в дадена ситуация, как да направят най-доброто и да извлекат най-доброто“, обяснява продуцентът. Учениците му споделят, че той им е дал нещо, което им помага да се справят не само във физиката, но и в живота.

„Социално силните“ е филм с мисия - да покаже, че успехът, изграден върху морал, знание и честност, е възможен и води до пълноценен живот. Филмът излиза по кината от 5 декември.

