Защо се вдига данък дивидент и може ли това да намали инвестициите, да притисне предприемачите и да създаде напрежение в бизнес средата? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” специалистът по международно търговско право Иван Тодоров и икономистът Румен Гълъбинов.

Според Тодоров се появяват два въпроса – ще се съберат ли изобщо повече пари и колко опасно е да се вдигат данъци в България. Специалистът по международно търговско право обясни, че данък дивидент може да се заобикаля.

„Много от фирмите могат да си го раздадат още тази година. Следващата си слагат по-високи заплати, раздават си бонуси. Всъщност дивидентът го получават под формата на заплата и бонуси”, обясни Тодоров.

ИПИ представи алтернативен бюджет за 2026

Той коментира и защо според него изобщо не трябва да се вдигат данъци. „България не само е най-слабо развитата държава в ЕС. От 1990 до 2025 година България има най-ниския темп на икономическо развитие в сравнение с всички други бивши социалистически държави. Това значи, че в България не се полага достатъчно усилие нещо да се направи. Най-важното е другото — че при тази ситуация имаме едно -динствено предимство - ниският и плосък данък”, каза Тодоров.

На друго мнение е Румен Гълъбинов. „България влиза след няколко седмици в еврозоната. Ние ще сме с най-ниски данъци там. Само в Гърция данък дивидент е 5%, но там данък печалба е над 20%, а ДДС – 23. Така че България ще се озове в компанията на богатите държави с най-ниски данъци”, коментира икономистът. Той признава, че е възможно избягването на плащането на данък дивидент.

„За пенсионното ще трябва да се увеличава ставката. За здравето — също. Колкото и да не ми се иска да го кажа — ще се увеличават и подоходните данъци, и корпоративните. Еврозоната не предполага да намаляваме данъците”, каза Гълъбинов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова