Снимка: iStock
Това съобщиха от Съвета за съвместно управление
Отпускат 120 лв. коледни добавки на 536 хиляди пенсионери, които взимат пенсии, които са под линията на бедност – 638 лв. Това съобщиха от Съвета за съвместно управление.
Припомняме, че предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".
ГЕРБ предлага 120 лева коледни добавки за най-бедните пенсионери
„Ще информираме правителството, за да подготви заседанието на МС, а Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност преди Коледа”, заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.
Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите
Тя обясни и откъде идват допълнителните средства. „В рамките на НОИ се направиха необходимите разчети и има средства, с които бихме могли да покрием добавката, тъй като има и преизпълнение в бюджета и други резерви. Знаете, че и колегите от „ДПС Ново начало” ще направят дарение към бюджета на НОИ”, каза още Сачева.Редактор: Габриела Павлова
