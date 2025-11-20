Има огромен проблем с паркирането в София. Това каза в предаването “Пресечна точка” зам.-председателят на Столичния общински съвет (СОС) от “Синя София” Вили Лилков.

Софиянци са недоволни заради промяната в правилата за паркиране от началото на следващата година. Хората против двойното поскъпване и разширяването на зоните протестираха пред сградата на общината.

“Решението е свързано с рестрикции и с ограничения. Ако сведем всичко само до цените, няма да разберем нито проблема, нито решенията”, коментира Лилков.

По думите му в София вече има над 1,1 млн. автомобила. “Ако на всеки автомобил му дадем 5 метра да паркира, ще ни трябват 5500 километра. Дължината на уличната мрежа е 3400 километра”.

Столичани на протест: Нямаме нужда от реформен проект за синя и зелена зона (ВИДЕО)

“Паркирането е един тежък пространствен проблем на София и трябва да търсим решения в няколко посоки. Единият начин е да дадем много добри възможности с градския транспорт. Така хората спокойно ще оставят колите си някъде и няма да натоварват трафика в центъра. Другият вариант е да се строят колкото се може повече паркоместа”, обясни Лилков.

По думите му идеята приходите от паркирането да отиват за строителство на паркинги се говори от години. “Към момента Столична община събира 38 милиона лева годишно от синята и зелената зона. Голяма част от тези пари отиват за издръжка на Центъра за градска мобилност, специално за паркирането и регулирането му, както и за поддържане на градския транспорт”.

Васил Терзиев: Двойното поскъпване на платеното паркиране остава

“Идеята е 40% от парите, които ще бъдат значително повече с разширяването на синята и зелената зона, да отиват в Центъра за градска мобилност за оперативни разходи. 60% ги насочваме основно към районите за строителство на открити паркинги”, обясни той.

Лилков каза, че става въпрос за доста по-сериозни суми от порядъка на 150-200 милиона лева годишно.

“60% от тези средства ще отидат към районните кметове. Някои от тях вече внесоха програми за “калните” точки между блоковете, които да се превърнат в зелени площи и паркоместа. Тези пари задължително ще отидат там”, коментира той.

По думите на Лилков през годините всички обещания, които са имали общинските съветници и кметовете, са останали неизпълнени, защото парите са много малко и са отивали основно за Центъра за градска мобилност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева