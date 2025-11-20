-
Мнения по темата сблъскаха Атанас Кацарчев и Добрин Иванов
В ефира на предаването „Челюсти“ главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов представиха различни оценки за състоянието на българската икономика и за ефекта от бъдещото влизане в еврозоната.
Атанас Кацарчев заяви, че не очаква присъединяването към еврозоната да доведе до подобрение на жизнения стандарт. „С влизането ни в еврозоната ние ще си останем бедни“, подчерта той, като добави, че в Бюджет 2026 липсва нормална икономическа политика, която да стимулира растеж и производство.
Според него българската икономика страда от сериозен недостиг на производство, а най-тревожната тенденция е рязкият спад на земеделието в брутния вътрешен продукт. По думите му това е показател за дълбоки структурни проблеми и липса на стратегическо планиране.
На противоположна позиция застана Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, който категорично отхвърли твърдението, че България е страна без производство.
„Тезата, че нищо не произвеждаме, е невярна. В някои продукти България дори е лидер“, посочи Иванов.
Като примери за силни индустрии той изреди: производство на касови апарати, матраци, електронни компоненти за автомобили, хидравлични елементи, медно производство.
Според Иванов съществен въпрос е дали бизнес средата у нас е подходяща и дали се подобрява, защото именно тя определя възможностите за нови инвестиции.
„Ако средата е добра, ще имаме и високи доходи“, подчерта той.
На първо четене: Парламентът прие бюджетите на ДОО и на НЗОК
Иванов предупреди, че бизнес средата се влошава, а причината е нарастващата данъчно-осигурителна тежест, заложена в план-сметката за 2026. Според него подобна политика може да отблъсне инвеститори и да ограничи възможностите за растеж.
Целия разговор гледайте във видеото.
