С настъпването на сезона на празничното пазаруване все повече потребители се сблъскват с маркетингови трикове и стимули, провокирaщи покупки и оказващи влияние върху психиката на семейството. Експертите предупреждават за риска от „прегаряне“ и стрес, ако подготовката за празниците започне твърде рано.

В предаването „Твоят ден” Анна Влаева, която е консултант по ранно детско развитие, обясни, че преливането от Хелоуин към „Черния петък” и Коледа има поражения върху децата. Те тръпнат в очакване, а периодът на нетърпение продължава 50 дни. „Ако не се управлява правилно, това води до прегаряне и разочарование“ коментира още тя.

Според Влаева две седмици психическа подготовка преди голямо събитие е оптималният период. „Това, което ме притеснява и виждам като проблем, е, че в семействата тези маркетингови акции се превръщат във фокус. Коледа се превръща не в празник на семейното време и уют, а в подготовка за покупките и социалното представяне“, коментира още специалистът.

Маркетинг експертът Владислав Георгиев постави акцент върху комерсиалната страна на събитията. „И Черният петък, и Коледа са маркетингови стратегии с различен характер. Коледа вече е по-скоро комерсиален празник и е важна част от търговията, докато „Черният петък” служи за изчистване на стари колекции", обяснява той.

Според него всеки търговец избира как да привлече вниманието на клиентите, като подреждането на стоките е част от визуалния мърчандайзинг и работи ефективно. „Това е нормална практика – позиционирането на стоките съобразно видимостта и достъпността стимулира интереса на потребителите. Важно е обаче потребителите да харчат толкова, колкото могат, и да не се поддават на емоционални импулси“, коментира Георгиев.

Маркетинг експертът добави съвет към потребителите: „Бъдете разумни и добри. Празниците не са само за покупки – важно е жестът на подаряване, а не количеството материали. Коледната атмосфера трябва да носи топлина и радост, а не стрес.“

