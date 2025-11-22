„Въпреки провалените шест вота на недоверие и само петте седмици до присъединяването на България към еврозоната, политическата система навлиза в по-стабилна фаза. Вчера беше приет бюджетът на първо четене. Спорове не би трябвало да има. Завръщат се добрите дни за българската демокрация“, заяви бившият евродепутат Александър Йорданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Той допълни, че „ако се влоши нещо, то ще дойде от север – от Москва“.

По повод акцията на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които поставиха розово прасе-касичка пред парламента, Йорданов заяви, че протестите са знак за демокрация, но не и когато „падат до равнището на простащина“.

„Този розов цвят го виждам по флаговете на гей-паради в Брюксел. Това е лош вкус. Опозицията не печели от такъв тип поведение“, настоя той.

Относно протестите в подкрепа на задържания Благое Коцев, Йорданов заяви категорично, че случаят трябва да бъде оставен на съда.

Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството

„Това не е въпрос на политическо мнение. Единственото, което има значение, са 40-те тома доказателства. Съдът трябва да се произнесе. Уличният натиск ми напомня за времето след 9 септември – тогава улицата решаваше съдбата на хората. Това не трябва да се допуска“, заяви Йорданов.

Политологът остро разкритикува и президента Румен Радев, който обяви референдума на парламента за „беззаконие“.

„От първия ден като президент Радев е опозиция на България – на държавата, не на партиите. Прокремълският му профил е видим и в Европа, и в руски медии“, каза Йорданов.

Неговата прогноза: Радев ще създаде собствена партия, която може да се подреди в общ фронт с ПП–ДБ и „Възраждане“.

„Ако тези сили се обединят, това ще е голямо престъпление към българската демокрация. Демократична България не може да отиде в лагера на Москва“, каза той.

По думите му в момента страната е разделена на два ясни блока: проевропейски полюс – партиите, подкрепящи правителството на Росен Желязков и прокремълски полюс – ПП–ДБ, „Възраждане“ и бъдещия проект на Радев.

„Вчера ПП–Демократична България и „Възраждане“ гласуваха заедно по бюджета. Това показва къде се позиционират“, подчерта Йорданов.

В края на разговора, по повод 10-годишнината на предаването, Йорданов направи кратка равносметка:

„България е променена държава. В ЕС не се приемат непроменени държави. Да се говори, че тепърва предстои някаква изумителна промяна, е заблуда. Ние сме европейска държава и дните на българската демокрация ще стават все по-хубави“, заключи Йорданов.