„Това не е мирен план, а меморандум – намерение, което предстои да се конкретизира“, подчерта бившият премиер Сергей Станишев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ във връзка с 28-те точки от мирния документ, изпратен от президента Доналд Тръмп до Киев и Москва.

Според него Тръмп се опитва да предотврати негативен сценарий за Украйна още в края на зимата, когато страната е застрашена от енергийна криза, икономически колапс и изтощение на фронта.

„През пролетта на 2022 г. в Истанбул почти беше постигнато споразумение. Днес Киев е изправен пред тежки, но необходими решения, за да оцелее като държава“, посочи Станишев.

Според него Европа допусна стратегическа грешка – не формулира политически механизъм за изход от войната.

„Основна отговорност за войната носи Кремъл. Но е наивно да игнорираме сложния процес, довел дотук“, каза Станишев и припомни предупрежденията от 2007–2008 г. относно разширяването на НАТО към Украйна.

Според Станишев българският политически цикъл през последните години се характеризира с липса на визия, купуване на политически комфорт чрез разходи и увеличаване на дълга – 16 млрд. лв. тази година и 20 млрд. догодина.

„Това е кражба от бъдещето. Почти всички партии участваха в щедрото раздаване без подсигурен бюджет“, коментира той.

Станишев не изключи възможност да се съзададе партия около президента Радев.

„Управляващи и опозиция не са достатъчно популярни. Радев е припознаван като алтернатива. Дали ще се случи в края на мандата или след него – не знам“, каза той.

„След като сме в ЕС, мястото на България е в ядрото – еврозоната“, категоричн беше Станишев.

Според него при санкциите срещу „Лукойл“ е било наложително държавата да гарантира работата на рафинерията, но по думите му в германския модел особените управители са под съдебен контрол. „У нас не са. Това буди въпроси“, заключи той.