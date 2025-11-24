Инспектори от най-авторитетната световна система за кулинария идват под прикритие у нас, за да проверят има ли ресторанти, достойни да получат оценката, за която всеки шеф-готвач мечтае - поне една звезда „Мишлен”.

18 хиляди ресторанта от няколко континента се нареждат сред гурме шедьоврите, които всеки пътешественик мечтае да посети. Най-малко са тези, които си поделят мястото на върха - 3 звезди „Мишлен”. Броят прогресивно нараства и шеф-готвачите, сбъднали мечтата си да получат една звезда „Мишлен”, са около 20 пъти повече.

Не са за подценяване и другите две графи „Биг Гурман” и препоръчаните от „Мишлен”, където специалисти и критици виждат и мястото на софийските ресторанти - поне към днешна дата.

От дълги години самоличността на т.нар. „одитори“ се пази в тайна, а и критериите, по които оценяват ястията са обвити в мистерия. Въпреки че родината на „Мишлен” е Франция, първенството не се държи от Париж, а от Токио - и то с немалка преднина. Третото място по брой ресторанти с 1, 2 и 3 звезди отново е за Япония, а Париж държи среброто.

Пътят на Атанас Балкански до собствен ресторант в сърцето на София преминава през „звездни“ кухни из Европа.

“Аз съм работил в ресторанти със звезди „Мишлен”, може би едно от най-големите предизвикателства е да се намери добър екип, за да се получи спойката”, обясни шеф-готвачът.

Години по-късно той вече управлява свои ресторанти у нас. И пред него и останалите ни шеф-готвачи, високо оценени у нас и отвъд граница, предстои сериозно предизвикателство.

“Обърнахме поглед към „Мишлен”. Влязохме в контакт с тях в началото на тази година, когато ги поканихме да направят т.нар. кулинарен одит на София. В него ще попаднат малко над 20 обекта. Наша е задачата да предложим доста над 20 обекта, като уговорката е, че „Мишлен” си запазва правото да не се съобразят с нас, т.е. те си правят собствено проучване”, обясни Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“ към Столичната община.

Приликите между киноекрана и реалността съвсем не са случайни. И още от януари – в срок до юни българските шеф-готвачи ще бъдат „на прицел“.

“Ще стане много подозрително, когато има чужденци, защото едва ли ще има българин, който да оценява. А пък ако се говори на френски, ще стане съвсем интересно”, смята гурманът Емил Коралов.

Какъв вкус ще търсят „гурме одиторите“, за да може български ресторант да получи първата звезда у нас?

“За три звезди мишлен трябва всичко да е съвършено - абсолютно всичко. Там има изисквания за сервиз, за самите прибори, чинии, покривки, килими. Няма ги написани, но там всичко трябва да е на изключително високо ниво и естествено такива ресторанти са и изключително скъпи. Не съм толкова убеден, че ще имаме ресторант със звезда”, коментира Коралов.

Но място за България в пътеводителя на „Мишлен”, макар и без звезда има, категоричен е експертът.

“Всъщност най-интересните открития са тези ресторанти, които са recommended и „Биг гурман”, защото тогава нямаш чак толкова големи очаквания. И когато те бъдат надхвърлени – усещането е невероятно”, смята Коралов.

“Най-добрата рецепта, за да получиш звезда „Мишлен” според мен е вкусната храна. Смятам, че балканската кухня заслужава да бъде на кулинарната сцена - не напразно киселото мляко е едно от богатствата на България. И българският домат е един от най-хубавите в цял свят. Можем да покажем на какво е способна България”, допълни Атанас Балкански.