Джорджиана говори на своя език в кухнята. Готвачът, отличен със звезда „Мишлен", нарушава кулинарните конвенции, като въвежда африкански вкусове във френската кухня. Eкип на „Дойче Веле” се срещна с нея, за да види как пренаписва правилата, когато става въпрос за храна.

Всичко, което готви, разказва част от нейната история. Когато Джорджиана приготвя храна, тя прави своята магия — понякога нетрадиционна, друг път изненадваща. „Не обичам да опитвам, когато готвя. Готвя с очите, ушите и носа си“, казва тя.

Как една късно започнала готвачка от Бенин получава звезда „Мишлен”?

„Не готвя бенинска или френска кухня. Готвя джорджианска”, казва тя с усмивка. „Убедена съм, че храната е начин да се говори за култура и да се предаде нещо, понякога без да се говори на същия език”.

Доскоро Джорджиана е главен готвач в ресторант в Ним, Южна Франция. Именно там тя получава звезда в известния пътеводител на „Мишлен", с храна, която съчетава западноафриканските ѝ корени и средиземноморски вкусове.

„Започнах преди 15 години и за мен беше важно да науча колкото е възможно повече за френската кухня и да покажа, че мога да го правя. Десет години по-късно бях тук, в Ним, и си помислих, че е дошло времето да покажа собствената си идентичност”, казва Джорджиана.

Тя живее в Южна Франция от над 20 години. Тук започнала да готви професионално. Условията в региона са идеални — местни продукти и други съставки са налични почти целогодишно. Посещението на пазара също е творчески процес за нея.

„Харесах калмарите, а когато купих патладжана, видях черни череши и си помислих, че ще се получи. Ще опитам нещо, което никога преди не съм правила, но с продукти, за които знам, че ще хармонизират. Имам нещо като банка данни в главата си и в зависимост от това, което природата предлага, резултатът е нова рецепта”, казва Джорджиана.

С последните си покупки готвачът ще приготви ястие, вдъхновено от западноафриканския гювеч.

„Правим фъстъчен сос, който е разпространен в много страни южно от Сахара. Ще го комбинирам с това, което намерих на пазара — калмари и патладжан. И малко туршия за хубава смесица от южната част на Африка и Южна Франция”, кава Джорджиана.

Тя е самоук готвач. След като напуска Сорбоната в Париж, през 2000 г. тя започва да готви в Марсилия.

„Смесвам това, на което майка ми ме е учила, с това, което не съм учила официално, но е от книги или от това, което съм виждала по време на стажовете си. Карала съм само два-три стажа. И така разработих своя собствена техника. Понякога, когато други готвачи ме гледат как работя, се чудят: Какво прави тя?”, казва Джорджиана.

Тя е родена през 1977 г. в Котону, Бенин. Майка ѝ управлява хан, където Джорджиана се запознава с готвенето от рано. Семейството ѝ е доминирано от силни жени с предприемачески дух. Тя е записала кулинарните си спомени в готварска книга, а през 2025 г. автобиографията ѝ разказва историята на живота ѝ отвъд рецептите.

Във Франция тя участва в кулинарно предаване. И това, заедно с многото награди, я прави известна. А над всичко това е звездата "Мишлен" от 2023 г.

Джорджиана все още има много планове. В един момент тя ще напусне Ним и ще се върне в друг град, който е близо до сърцето ѝ. Но първо иска да се посвети на новия си ресторант в Бенин.

„Не обичам да говоря за планове. Всичко, което съм планирала, винаги се е получавало различно. Добре, но не както е било планирано. Така че ще видим”, казва Джорджиана.

Редактор: Ина Григорова