Единствено Русия стои на пътя към мира в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон в интервю, предаде "Ройтерс". "Единствената червена линия, която имаме от три години, се нарича Русия", каза Макрон.

Пред журналисти той отбеляза, че мирният план за Украйна на американския президент Доналд Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде в полза и на Украйна, и Европа.

"Ние желаем мир, но не и такъв, който би означавал капитулация на Украйна", уточни френският президент. Той добави, че първата отбранителна линия на Украйна след сключването на мир с Русия е обновяването на украинските сили и поради това на тях не може да се поставят ограничения. Според френския президент само украинците могат да решават какви териториални отстъпки са готови да направят.

Еманюел Макрон заяви също, че "европейците са тези, които ще трябва да решат" как да използват замразените руски активи, които Доналд Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна, посочва "Франс прес".

"Европейците са единствените, които имат думата по отношение на използването на замразените руски активи, които сега са държани от европейци, защото това е част от плана", подчерта Макрон, като призова за по-голяма решителност пред "заплахата" от Русия, която заема "все по-агресивна позиция."

