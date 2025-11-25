Румънските власти издадоха две предупреждения RO-ALERT тази сутрин за окръг Галац в Югоизточна Румъния, след като Генералният щаб на военновъздушните сили докладва за наличие на възможни малки въздушни цели в района на границата с Украйна, съобщиха от румънския Главен инспекторат за извънредни ситуации, цитиран от "Аджерпрес". Първото съобщение е разпространено за източната част на областта, а второто – за целия окръг Галац.

"Съобщенията имаха за цел да информират населението и да препоръчат предприемане на защитни мерки и укриване при евентуално влошаване на ситуацията", посочиха от Инспектората. По време на наблюдението не са регистрирани инциденти, материални щети или сигнали на спешния телефон 112.

Румъния вдигна изтребители след руски удари край Дунав

Инцидентът е част от по-широка серия от мерки заради засичане на въздушни цели в североизточната част на страната, посочва "Аджерпрес". По данни на Министерството на националната отбрана на Румъния радарите на румънската армия са засекли неизвестна летателна цел, приближаваща се към националното въздушно пространство в сутрешните часове на 25 ноември в района на окръг Тулча.

В 06:28 ч. два германски изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от авиобаза „Михаил Когълничану“ са били вдигнати по тревога, посочва румънската агенция. Целта е навлязла в румънското въздушно пространство от посока Вълкове (Украйна) към района на Килия Веке. В 06:55 ч. е издаден сигнал RO-ALERT за населението в окръг Тулча.

По-късно, в 07:11 ч., екипажът на изтребител „Юрофайтър" е докладвал радарен контакт с обекта вече над украинска територия. В 07:37 ч. са излетели и два изтребителя F-16 от авиобаза Борча, а малко по-късно – в 07:48 ч. – е издадено предупреждение RO-ALERT и за окръг Галац.

В 07:50 ч. румънските радари отново са регистрирали навлизане във въздушното пространство на страната, като един от самолетите F-16 е осъществил радарен контакт с неизвестната цел.

Румъния е засилила системата за наблюдение и реагиране след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове на нейна територия в хода на продължаващите руски удари по цели в Южна Украйна в близост до румънската граница. Властите уверяват, че отбранителните структури са в постоянна готовност и работят в тясна координация с партньорите от НАТО.

Редактор: Цветина Петрова