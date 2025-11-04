Четири изтребителя бяха вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи "Аджерпрес".

Румъния купува 18 употребявани изтребителя F-16 на цена от 1 евро

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч., съгласно процедурите за еър полисинг, от военновъздушната база „Фетещ" са излетели два изтребителя F-16.

По-късно - в 2:45 ч., от базата „Михаил Когълничану“ са вдигнати и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.

Редактор: Дарина Методиева