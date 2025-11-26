Днес бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък – и проектът на държавен бюджет.

Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона има внесени много предложения. 2 млрд. евро допълнителни държавни гаранции и концесия на Българския спортен тотализатор – това са част от промените в проектозакона по предложение на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало".

Евелина Славкова: Вероятността да има голям протест не е малка

От името на партии от опозицията са фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на бройките в администрацията в следващите години, по-висок праг на регистрация по ДДС и допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Редактор: Ралица Атанасова