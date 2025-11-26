Управителният съвет на Съюза на съдиите в България изпрати писмо до членовете на Висшия съдебен съвет, в което призовава за спиране на внедряването в съдилищата на антивирусния агент Trellix.

Причината е, според тях, липсата на прозрачен и отговарящ на стандартите за информационна сигурност и на защита на личните данни процес на избор на този програмен продукт.

Като основания са посочени следните наблюдения на Съюза:

⇒ Възникналите в средите на съдиите и на системните администратори на съдилищата съмнения за несъответствие на процеса с изискванията за защита на личните данни на магистрати и страни по дела.

⇒ Създаване на възможност за нерегламентиран и неподлежащ на контрол външен достъп до работните процеси по изготвяне на съдебните актове.

⇒ Невъзможност на специалистите по информационни технологии в съдилищата за достъп до ресурсите на ново въвеждания програмен продукт.

⇒ Неясна регулаторна рамка при изключване на административните съдилища и прокуратурата от процеса на внедряване на продукта.

Съюзът на съдиите в България настоява за спиране на процеса по внедряване на програмния продукт Trellix, за провеждане на открито експертно обсъждане с участие на всички заинтересовани и засегнати институции, както и за публикуване на документите по внедряване на програмния продукт.