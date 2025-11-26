Софийският градски съд пускат на първа инстанция под домашен арест с проследяваща гривна Никола Барбутов.

Съдът прие, че доказателствата по делото разумно подкрепят вероятно извършено от Барбутов престъпление, но няма опасност да се укрие, както и да извърши престъпление. Той има добри характеристични данни и няма укоримо поведение преди процесното деяние.

Адвокатът на Барбутов Ина Лулчева поиска мярката му да бъде изменена с мотива, че той вече 5 месеца е в ареста, а по думите ѝ няма нито едно ново обстоятелство, което да оправдава Барбутов да е с най-тежката мярка.

С белезници Никола Барбутов беше доведен в съда

С оглед на това, че е внесен обвинителен акт и че СГП твърди, че е събрала всички доказателства, както и с оглед срока на задържане, който надхвърля обичайния срок за тези престъпления, няма реални предпоставки за продължаване на задържането, мотивира се съдът.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и подлежи на обжалване. Предстои и решение на втора инстанция.

Припомняме, че Барбутов за пореден път днес поиска от съда да излезе от ареста. Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима. Барбутов е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Според държавното обвинение бившият заместник-кмет е превишил правомощията си, като в разговори с кметовете на „Младост“ и „Люлин“ им казал, че обществените поръчки в двата района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.