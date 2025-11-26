В „Интервюто в Новините на NOVA" омбудсманът Велислава Делчева отправи сериозни критики към проектобюджета в частта му за Държавното обществено осигуряване, като подчерта, че настоящите политики не осигуряват достатъчна подкрепа за родителите и децата.

Делчева заяви, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава под минималната работна заплата, което според нея е недопустимо. „Настоявам майчинството през втората година да бъде определено като размер, който е равен на минималната работна заплата. Управляващите вдигнаха размера на майчинските, но тези 900 лева не са достатъчни за да се отглежда едно дете", подчерта омбудсманът.

Тя обърна внимание и на недостига на места в детските градини и ясли: „Прави впечатление, че все още планирането по отношение на детските градини и ясли не е в такава степен, че да могат да се поемат децата, които имат нужда да посещават детските градини. Има някакви действия в тази посока, но не са достатъчни. Майките имат нужда от повече подкрепа.“

Делчева коментира и решението на Столичната община за повишаване на таксите за паркиране, което според нея е взето без нужния обществен диалог.

„Това решение не беше обсъдено със софиянци, а то засяга голяма част от техния живот. Цените, които предлага Общината, са двойни. Решението не беше основателно“, категорична е тя.

