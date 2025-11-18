Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официални писма до областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета на София Васил Терзиев във връзка с десетките жалби на граждани срещу разширяването на синя и зелена зона и повишаването на цените за паркиране. Поводът е приетите на 13 ноември промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.

В писмото си Делчева настоява институциите да упражнят правомощията си и да върнат или оттеглят решението на СОС, подчертавайки липсата на достатъчно обществено обсъждане и пропуски в процедурата по изработване на наредбата. „Настоявам да осъществите контрол за законосъобразност на решението, тъй като то е прието при сериозни процедурни нарушения“, посочва тя в официалното обръщение към кмета и областния управител.

Васил Терзиев: Двойното поскъпване на платеното паркиране остава

По думите ѝ, въпреки проведените писмени консултации между 24 септември и 23 октомври, Столичната община не е използвала възможността за открити обществени обсъждания, които са били стандартна практика при сходни промени през 2020–2022 г. Въпреки значимия обществен интерес, подобни срещи с граждани не са били организирани.

Омбудсманът изтъква, че едва 20 от 107 подадени становища подкрепят проекта — под 20% от всички включили се граждани. Тя критикува и проведената онлайн анкета от 13 септември, която е била активна само 10 дни и вече не е достъпна. „Анкетата няма представителен характер и не дава обосновка за мнението на столичани по темата“, отбелязва Делчева.

Според нея към проекта липсват конкретни данни за необходимостта от разширяване на зоните, както и икономическа аргументация за увеличението на цените. "Не е ясно и как са използвани приходите от паркиране през 2024 и 2025 г., както и дали те са покривали разходите. Допълнително различните срокове за влизане в сила на новите правила създават неравнопоставеност между районите", твърди тя.

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Омбудсманът посочва и непълно разглеждане на алтернативни решения, заложени в Плана за устойчива градска мобилност — изграждане на буферни, периферни, подземни и етажни паркинги. "Липсва и анализ на социалните последици от намаленото време за паркиране около болници, училища и детски градини. Предвидените ограничения могат да затруднят достъпа на уязвими групи до ключови услуги", подчертава Делчева. Тя препоръчва по-гъвкав режим около лечебни и образователни заведения.

„Ефективността на тези режими зависи от тяхната обществена приемливост. Без реален диалог с гражданите заявените цели трудно могат да бъдат постигнати“, посочва още омбудсманът в официалното обръщение към представителите на столичната управа.

