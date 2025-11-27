От днес Revolut официално прекратява изходящите преводи в български левове. Мярката ще обхване поетапно всички потребители в България. Следващият етап е на 10 декември, когато ще бъдат спрени и входящите преводи в левове – те ще се отказват автоматично и връщат на подателите. От тази дата клиентите няма да могат и да зареждат сметките си в лева.

На 17 декември предстои финалната промяна – всички налични суми в левове ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс 1.95583 лв.

Как реагират потребителите

За много българи Revolut се превърна в основен инструмент за ежедневни разплащания. Сред тях е Кардам Боев, потребител на платформата от години.

Как се е отразило приемането на еврото на други страни

„Ползвам го от над 5 години. Най-често си пращаме пари с приятели, за да оправяме сметките, когато някой плати за всички“, каза той. Според него промените ще му се отразят минимално. „Единственото е, че трябва да си пресмятам сумите вече в евро. Това е разликата“, посочи Кардам.

Експертен коментар

Според кредитния консултант Елена Михайлова плавното преминаване от операции в левове към евро е правилен подход. „Това не би трябвало да притеснява никого. За мен е дори по-добре да се тръгне по-рано, отколкото през декември – най-натовареният месец“, коментира тя.

След спецакция: Разкриха измама с онлайн кредити за над 150 000 лв.

По думите ѝ промяната е логична стъпка, свързана с предстоящото преминаване към евро. „Реално за ползвателите на Revolut почти нищо не се променя, освен че няма да могат да нареждат преводи в лева“, подчерта тя.