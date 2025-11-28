Центърът на София е блокиран тази сутрин от протест на симпатизанти и представители на партия „Величие“. Демонстрацията се проведе в района на "Триъгълника на властта", където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“, по думите им — в знак на протест.

Основното искане на протестиращите е оставка на правителството, като недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към „общата политика, водена от кабинета“, според протестиращите.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

От Столичната община заявиха, че акцията е била нерегламентирана. В рамките на протестните действия на бул. „Цар Освободител“ и улиците „Дондуков“ и „Раковски“ са били спрени автомобили на пътното платно. Инициативата не е съгласувана с отговорните институции, затова екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност премахнали неправомерно паркираните автомобили и съставили актове по съответния ред.

Снимка: Столичната община

Протестът дойде на фона на политическото напрежение около бюджета, който правителството вчера оттегли. Това действие последва масовото недоволство в сряда вечер, когато хиляди се събраха именно пред сградите на властта. Социалните партньори вече започнаха нов кръг разговори с управляващите.

Снимка: Столичната община

Според правилника на Народното събрание, след като проектобюджетът е минал първо гласуване, неговото оттегляне може да стане единствено чрез решение на парламента — въпрос, който се очаква да бъде сред водещите теми и днес.

Междувременно БСП обяви, че ще преосмисли участието си в управляващата коалиция. Според партията преразглеждането на бюджета може да доведе до липса на увеличение на майчинските и на пенсиите — ключови техни приоритети.