В предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Пламена Николова от фондация "Райз" и Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" обсъдиха предложението за ограничаване на свободния достъп до училищните дворове в България. Дискусията засегна и европейските практики за видеонаблюдение и контрол и баланса между сигурността на децата и обществената функция на тези места.

Юлиян Петров подкрепи идеята за по-строг контрол, като даде пример от личните си наблюдения в чужбина:

Васил Терзиев: Целта ни е да решим проблема с липсата на училища в София

"Преди време си се разхождах в Лондон и минах през един парк. Този парк беше затворен, ограден, имаше работно време и се заключваше. Минах край едно училище също в Лондон, то беше с едни високи огради и всъщност то си беше затворено през цялото време".

Той обясни, че макар много кметове да издават заповеди за свободен достъп до училищните дворове, това създава проблеми, тъй като поддръжката и щетите са за сметка на училищния бюджет. Според него директорите, които се опитват да защитят имуществото, често са принудени да нарушават тези заповеди. Петров коментира и липсата на реакция при вандалски прояви.

Пламена Николова изрази различна гледна точка, като постави акцент върху социалната роля на училищните пространства и нуждата от възпитаване на отговорност:

"В крайна сметка сигурността на децата е въпрос най-вече на човешки ресурс, а не просто разчитането на огради и камери, защото иначе поставяме децата в ситуация на затвор. Защо винаги предполагаме негативното и искаме да забраним нещо, вместо да образоваме хората да почистват, да пазят, да съхраняват".

Тя подчерта, че вместо да се инвестират огромни средства в "тухли и бетон", е по-важно да се изгради култура на опазване и да се засили ролята на живата охрана и обществения контрол.

"Това не става само с ограда. Има хора, които ще отворят, ще отключат катинари и така нататък. Става с човешки фактор, който наистина следи и се грижи", коментира Николова.

Целия разговор гледайте във видеото.