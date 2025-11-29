-
-
-
-
-
-
Всеки може да го посети в градината на хотел „Хилтън“ тази събота и неделя до 17 часа
Изпращаме последните дни от месеца. По традицията фермерският базар „Да хванеш гората” отново събира любители на ръчно изработени продукти и автентични български деликатеси в сърцето на София.
Събитието се организира всяка последна събота и неделя от месеца и събира над 25 местни производители, които представят своите стоки и умения. Базарът не е място за пазаруване, но и възможност за хората да се запознаят лично с майсторите, които създават продуктите.
Галя Щърбева, водеща на рубриката „Да хванеш гората”, не пропусна да представи някои от героите на базара, които са в основата на неговия успех.
Занаятчийският базар се провежда в градината на хотел „Хилтън“ в София и ще посреща посетители до 17 часа тази събота и неделя.
Галя Щърбева и „Да хванеш гората“ канят любителите на автентичната българска кухня
Не пропускайте това чудесно събитие, което съчетава местни традиции, вкусни специалитети и ръчно изработени продукти, за да изпратите месеца с настроение и празничен дух.
