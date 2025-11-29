Снимка: БГНЕС
-
Спортни новини (29.11.2025 - обедна)
-
„Мустак Рън 2025”: Кампания за профилактика срещу рака на простатата
-
С песен Папи Ханс каза „не” на насилието над жени
-
„Да хванеш гората”: Над 25 производители на занаятчийски базар в София
-
Шеф Манчев и Миро – заедно срещу войната по пътищата
-
33 дни до еврото: Как се готвят търговците в първата община, обявила цени в новата валута
Жителите на район „Подуяне" блокират движението на моста „Чавдар"
Недоволството срещу промените в паркирането в София продължава. Жителите на район „Подуяне” отново излязоха на протест и блокираха движението на моста „Чавдар”. Те искат оставката на кмета на района Кристиян Христов, който по думите им е инициирал добавянето на „Подуяне” към реформите.
Недоволни граждани от кварталите „Хаджи Димитър” и „Сухата река” се обявиха срещу промените в паркирането, а именно поскъпването на цената за зоните и разширяването на обхвата им. Протестиращите са организирали подписка с въпроса „Съгласни ли сте да бъде въведена зона за платено паркиране на територията на район „Подуяне?”.
Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София
Преди няколко дни Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София и обяви решението на общината като „нищожно”. От своя страна Столична община заяви, че ще обжалва. Предстои да стане ясно дали реформата в паркирането ще се въведе.
Последвайте ни