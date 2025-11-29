Недоволството срещу промените в паркирането в София продължава. Жителите на район „Подуяне” отново излязоха на протест и блокираха движението на моста „Чавдар”. Те искат оставката на кмета на района Кристиян Христов, който по думите им е инициирал добавянето на „Подуяне” към реформите.

Недоволни граждани от кварталите „Хаджи Димитър” и „Сухата река” се обявиха срещу промените в паркирането, а именно поскъпването на цената за зоните и разширяването на обхвата им. Протестиращите са организирали подписка с въпроса „Съгласни ли сте да бъде въведена зона за платено паркиране на територията на район „Подуяне?”.

Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Преди няколко дни Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София и обяви решението на общината като „нищожно”. От своя страна Столична община заяви, че ще обжалва. Предстои да стане ясно дали реформата в паркирането ще се въведе.