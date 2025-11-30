Музиката продължава и сякаш не спира да бъде отражение на времето, в което живеем. В „На фокус” гостува фронтменът на „Остава” Свилен Найденов. Той разказа за своя нов проект „Аристократ”, където се показва по-дивашко, социално и активно звучене, което отразява съвременните проблеми и нагласи.

Той сподели, че е наблюдавал видеоклипове на млади хора, които за първи път участват на протест и това го е впечатлило.

„Беше интересно да ги чуеш защо излизат”, каза фронтменът. Според него младите виждат проблемите най-отвисоко – несправедливостите, които възрастните понякога не забелязват или приемат за даденост. Същевременно той припомни собствения си опит от 2013 година, когато е участвал в мирни протести заедно със семейството си. Тогава дори малкият му син, на година и половина, е присъствал на събитията, а песента му „Бесен” става музикален символ на недоволството.

Говорейки за поколението Z, артистът отбелязва, че младите хора днес са граждани на света, но въпреки това излизат на улицата, за да изразят позиция. „Видях нещо ново – те имат друг тип интелигентност, интереси и социална съзнателност, различни от нашето поколение”, сподели той, визирайки уменията на младите спортисти, както и тяхното внимание към екологията и равноправието.

Той отбеляза как музиката му също се променя с времето. Ако преди се е концентрирал върху любовни истории и океанска романтика, сега текстовете му са социални и политически – за загубите на хората, за несправедливостите в обществото и за протестите.

Песента „Аристократ” е „най-социалната” и събира послания от последните две години, като се обръща към актуалните събития и общественото настроение.

