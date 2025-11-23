-
Тя спечели отличието „Жена вдъхновение” на списание „Гламър”
Тя създава „таланти от злато”, царица е в женско царство. В „На Фокус” гостува Илияна Раева, която спечели отличието „Жена вдъхновение” на списание „Гламър”.
Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми
„Беше голяма изненада за мен. Всяка такава награда ми показва, че трудът и постиженията, които имаме в художествената гимнастика се оценяват. Победите са много големи. Те са на световно, космическо ниво. Толкова са силни нашите момичета. Години вече държим този висок стандарт и сме сред най-добрите в света”, сподели тя. И допълни, че нейната най-голяма упора в спорта е мъжът ѝ - Наско.
Повече гледайте във видеото.
