Зрелищен екшън, последван от уникален рекорд: мъж твърди, че е шофирал няколкостотин метра по джанти, докато спре на безопасно място. Потърпевшият разбил колата си в неочаквано препятствие на първокласен път. По думите на Живко Даскалов за минути още няколко коли са претърпели сериозни щети. Според него пристигналите на място полицаи го посъветвали да не се занимава с причината за ПТП-то, написали протокол и си тръгнали. От полицията твърдят, че патрулът е подал сигнал до АПИ.

„Инцидентът стана на международния главен път Монтана - Враца. Останах на две гуми. Наложи се да пропътувам няколкостотин метра по джанти, за да отместя автомобила от пътното платно. Имаше гъста мъгла и натоварен трафик. Свързах се със застрахователя, после звънях на 112. Когато дойде екип на КАТ, ми направиха тест за алкохол. Това беше абсурдно в подобна ситуация. След като излезе резултатът, огледаха колата и ме попитаха: „Какво искате от нас?”. Помолих ги да ми напишат някакъв документ, който да докаже произшествието пред застрахователя. Единият полицай ми каза, че не спазвам пътните знаци. При ограничение 90, аз карах не с повече от 60 км/ч. Униформеният ми каза, че има друг знак - за неравности на пътното платно. Опитах да се върна, за да снимам дупката за застрахователя. Минах 300 метра и не я открих. След това единият полицай ми каза: „Не се мъчи, дупката е чак горе на моста”. Тоест, те знаят за нея”, разказа Даскалов в ефира на „Здравей, България”.

От полицията в Монтана заявиха за NOVA, че техните служители не знаели за съществуването на дупката и разбрали от шофьора. От АПИ твърдят, че са я запълнили веднага след подадения от КАТ сигнал.

„Бях 4 часа на мястото на произшествието и никой не е идвал. Дежурният оператор на застрахователя ми каза, че аз съм четвъртият за въпросната вечер, който звъни, за да сигнализира за проблемния участък”, каза Даскалов.

