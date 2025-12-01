Двама души са в болница след катастрофа във Враца, съобщиха от полицията.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години и са настанени в болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият - с травма на главата.

Снимка: БГНЕС

Колата най-вероятно се е движила с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че е минала през бариерата на паркинг на голяма верига магазини, врязала се е в бар-грила, преминала е през метално заграждение и е спряла на жп релсите в близост.

След пътния инцидент двамата млади мъже от автомобила избягали, но по-късно се предали в полицията в Червен бряг.

Снимка: БГНЕС

