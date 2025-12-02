Големите световни медии информират за протестите в България. "Ройтерс" съобщи, че хиляди са излезли на улиците в София и други градове срещу първия бюджет, изготвен в евро - този за 2026 г., месец преди страната да приеме общата валута на 1 януари.

"Франс Прес" и "Дойче Веле" подчертават, че демонстрациите са най-мащабните от години, като според организаторите в столицата са се събрали около 50 хиляди души.

Многохилядни протести в София и големите градове на страната срещу бюджета и управлението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Недоволството е насочено към планираните по-високи данъци и осигуровки, както и към корупцията във властта. "Ройтерс" съобщава и за сблъсъците след протеста, с арести и ранени полицаи. Агенцията припомня и предупреждението на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, че приемането на еврото може да доведе до нов скок на инфлацията.

Десетки хиляди души протестираха вчера в София срещу правителството, бележейки засилването на антикорупционното движение в най-бедната страна от Европейския съюз, съобщава френският в. “Монд”.

Изданието добавя, че в края на митинга са избухнали сблъсъци с полицията, след като демонстранти “са атакували централата на политическата формация ДПС, която подкрепя правителството, и офис на управляващата партия ГЕРБ.”

“Миналата седмица българите вече излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу проектобюджета, който предвижда увеличение на заплатите в публичния сектор и повишаване на данъците”, добавя “Монд”.

Вестникът отбелязва, че в контекста на недоверие към институциите критиците на текста считат, че публичните финанси са толкова корумпирани, че тези мерки само ще засилят корупцията.

“По време на протеста вчера, най-големият от години насам, демонстрантите се събраха на площада пред парламента, размахвайки плакати и призовавайки за смяна на правителството, като скандираха “Мафия!” и “Оставка!”, пише изданието.

“Монд” цитира и публикацията на президента Румен Радев, който призова за прекратяване на насилието и поиска правителството да се оттегли.

Френският вестник обяснява, че правителството трябва да предложи тази седмица изменения в проектобюджета, след като обеща да не приема спорните точки, като например увеличаването на социалните осигуровки. С влизането на България в еврозоната на 1 януари този бюджет ще бъде първият, изчислен в евро, обръща внимание изданието.

“Страната е сред най-корумпираните държави членки на ЕС, заедно с Унгария и Румъния”, съобщава “Монд”, позовавайки се на индекса за възприятие на корупцията на организацията “Прозрачност без граници” (Transparency International).

Десетки хиляди хора излязоха на улиците в България за протест срещу корупцията и правителството, съобщи германската телевизия Цет Де Еф. Медията отбелязва, че протестите са започнали миналата сряда и са срещу проектобюджета за 2026 г., който според протестиращите прикрива разпространената в страната корупция.

Цет Де Еф подчертава, че на 1 януари България ще се присъедини към еврозоната.

“Според проучвания около половината от българите отхвърлят общата европейска валута поради опасения от покачване на цените”, съобщи телевизията.

Редактор: Цветина Петкова