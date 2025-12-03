Смятам, че недоволството на гражданите и предприемачите беше изразено и то беше насочено конкретно против икономическата политика, която се предвижда в Бюджет 2026. Това каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на “Здравей, България”.

След разговорите в сряда между работодатели, синдикати и управляващи в Министерството на финансите бе решено да не се вдигат пенсионната вноска и данък дивидент и да няма задължително СУПТО.

“Случи се това, което трябваше да се случи преди един месец. Още тогава ги канехме да направим Тристранка за Бюджет 2026 и да има диалог”, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

“Разбрахме се вчера на срещата. Правим компромис. Мерките за данък дивидент, СУПТО и осигуровките бяха важни за бизнеса. За сметка на това, управляващите се съгласяват да има политика по доходите и там, където наистина заплатите са много ниски, да се намери ресурс и баланс. Но до вчера ни се казваше, че за да се вдигнат пенсиите, трябва да скочат и осигуровките. Изведнъж се оказа, че не е така и пари може да се намерят. Капиталовата програма расте с 25%”, допълни той.

По думите на Иванов на съвместната среща е било обявено, че осигуровките няма да се вдигат дори с 1%. “На срещата след Съвета за съвместно управление министърът на финансите Теменужка Петкова обяви предложенията за Бюджет 2026. Отпадат предвидените увеличения за данък дивидент, осигурителните вноски и фонд “Пенсии”. Максималният осигурителен доход не се коментира. Ние изложихме своето искане. Все още настояваме той да се промени, както е предвидено в средносрочната бюджетна прогноза - на 4 430 за 2026 година, от 4 130 за 2025”, коментира той.

“Разбрахме се в петък да направим нова среща и да намерим някакъв баланс”, сподели Костов.

По думите му всички автоматизми за заплатите в администрацията, заложени в закони, ще се премахнат и възнагражденията ще бъдат развързани от средната работна заплата. “Вместо това ще се сложи една хоризонтална политика от 10%. Вече как се разпределя по отделните министерства, второстепенни разпределители и структури, ще зависи до голяма степен от това кой е получил и кой не е получил”, каза още главният икономист на КНСБ.

“Ако сте получили 5% миналата година, тази ще вземете малко повече. Ако сте получили 50%, през 2026 г., ще получите или по-малко, или нищо”, каза Костов.

Изпълнителният директор на АИКБ поясни, че нямат съгласие за 10%. “Това е мярка, която е в процес на обсъждане. Нашето предложение е за 5% увеличение на разходите за персонал”, коментира Иванов.

